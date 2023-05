Playout Serie C 2022/23: il Messina si salva sul finale, la Gelbison retrocede in Serie D

Il Messina vince sul finale contro la Gelbison, termina 1-0 al Franco Scoglio. E’ la squadra Siciliana a salvarsi dalla retrocessione, i campani invece salutano la Lega Pro per un triste ritorno tra i dilettanti.

Prestazione equilibrata da parte delle due formazioni: è il sesto minuto di gioco quando Cargnelutti ci prova sul cross di Tumminello, colpendo di testa ma mandando di poco alto sulla traversa. I padroni di casa ci tentano invece al 21esimo con Ferrini, il difensore numero 15 conclude dal limite trovando però la grande opposizione di D’Agostino. Nella ripresa i ritmi non cambiano, due occasioni eclatanti lasciano l’amaro in bocca: è il 56esimo quando Tumminello mette un cross in mezzo, Fornito ci prova dalla distanza ma Fumagalli mette in angolo. Per i padroni di casa è invece Curiale a sprecare una grandissima chance a due passi dalla porta, ancora una volta è il portiere rossoblù a rendersi protagonista, effettuando un’incredibile parata. A cambiare le sorti del match è Ragusa, alla sua prima rete stagionale. Il Capitano del Messina si fa trovare pronto, all’82esimo, sul cross di Perin. Arriva dalle retrovie e centralmente insacca in rete il gol della salvezza.