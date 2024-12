Le formazioni ufficiali della sfida tra Girona e Real Madrid, match valido per la sedicesima giornata di Liga 20246/2025. La squadra di Ancelotti arriva dalla sconfitta in casa contro l’Athletic Bilbao. Girona che è stato eliminato dalla Copa del Rey dal Logrones e in campionato ha pareggiato 2-2 contro il Villareal. Calcio d’inizio in programma alle ore 21.00. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

GIRONA: Gazzaniga, Arnau, Miguel, David López, Krejci, Romeu, Iván Martín, Van de Beek, Asprilla, Bryan Gil, Miovski.

REAL MADRID: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Modric, Bellingham, Arda Güler, Brahim, Mbappé