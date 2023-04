LIVE – Messina-Foggia, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Mattia Zucchiatti 20

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Messina-Foggia, match della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Si parte alle 14:30 di domenica 2 aprile. Un confronto tra due squadre che rappresentano due piazze di alto livello. Il Messina però è 17esima e deve guadagnare punti salvezza. Ambizioni diverse per i pugliesi, che al momento occupano la sesta posizione in classifica. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Messina-Foggia (ore 14:30)