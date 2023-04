Sci di fondo, De Fabiani-Gabrielli e Sanfilippo-Huetter oro nella team sprint agli Assoluti

Si chiudono con la team sprint in tecnica libera i Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo a Dobbiaco. A salire sul primo gradino del podio in una gara molto combattuta sono stati Francesco De Fabiani e Giacomo Gabrielli dell’Esercito A, medaglia d’oro davanti a Mauro Balmetti e Simone Daprà delle Fiamme Oro C, argento, e alla coppia dei Carabinieri A formata da Michael Hellweger e Riccardo Bernardi, che si porta a casa il bronzo. A trionfare al femminile sono state Federica Sanfilippo e Sara Hutter delle Fiamme Oro, prime davanti a Laura Colombo e Federica Cassol e alla coppia delle Fiamme Gialle composta da Francesca Franchi e Nicole Monsorno.