Scherma, Coppa del Mondo fioretto femminile: la Russia salterà la tappa di Poznan

di Mattia Zucchiatti 44

La situazione internazionale continua a condizionare il calendario di scherma. La Federazione della Russia ha comunicato che le proprie rappresentanti non parteciperanno alla tappa di Coppa del mondo di fioretto femminile in programma a Poznan, in Polonia, dal 21 al 23 aprile. Gli organizzatori polacchi hanno chiesto a russi e bielorussi una dichiarazione scritta di condanna della guerra in atto in Ucraina. Inoltre, gli atleti avrebbero dovuto dichiarare di non far parte delle forze militari. La tappa di Coppa del mondo di Poznan rientra quelle che assegnano i pass per i Giochi Olimpici di Parigi2024.