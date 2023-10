LIVE – Messina-Casertana 1-1: Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Messina-Casertana, match valido per il recupero della seconda giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Per le due squadre il match di oggi potrebbe essere un modo per staccare la diretta avversaria e distanziarsi dalle zone basse della classifica del Girone. Le due squadre infatti si trovano al sedicesimo (Casertana, 7 punti) e diciassettesimo posto (Messina, 5 punti). Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà la diretta testuale del match.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

MESSINA-CASERTANA 1-1 (66′ AUT Anastasio, 77′ Damian)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

82′- Cavallo ci prova dalla distanza, blocca centralmente il portiere avversario

77′- GOOL CASERTANA!!! Damian ritrova il pareggio ricevendo dalle retrovie, a tu per tu con Fumagalli non sbaglia: 1-1

69′- Giallo per Ragusa

66′- GOOL MESSINA!!! Cross basso da sinistra di Ragusa, Anastasio interviene in scivolata e insacca l’autogol: 1-0

53′- Occasione Messina con Plescia che però perde il tempo di calciare a rete e viene chiuso da Anastasio in scivolata

48′- Toscano ammonito

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

48′- Occasione Messina con la conclusione di Plescia da fuori area area, respinge Venturi

45′- Due minuti di recupero

43′- Casoli resta a terra, necessario l’ingresso dei sanitari in campo

27′- Giallo per Damian

21′- Palo della Casertana!!! Carretta mette sul secondo palo, Curcio ci prova di testa e prende il legno.

19′- Giallo per Franco

13′- Occasione Messina con punizione battuta dalla distanza da Emmausso: Venturi mette in angolo

11′- Ammonito Sciacca

7′- Occasione Casertana con Carretta sulla destra, cross verso Damian che ci prova con una conclusione di prima: palla alta

1′- Inizia il match

ORE 20:40 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Messina-Casertana. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.