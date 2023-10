LIVE – Pineto-Pescara 1-0, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Pineto-Pescara, match valido per il recupero della quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Il Pescara di Zeman con una vittoria si stanzierebbe al secondo posto, superando il Cesena, dando ufficialmente la caccia al Torres capolista del girone. Davanti però il Delfino si troverà difronte un Pineto che cova sogni e speranze di playoff e di zone alte della classifica. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà la diretta testuale del match.

PINETO-PESCARA 1-0 (74′ Gambale)

FINE PARTITA

96′: Fischio finale al Pavone-Mariani. Il Pineto vince 1-0 e agguanta l’8o posto a quota 11 punti.

90′: L’arbitro assegna 6 minuti di recupero

74′: GOL PINETO! Gambale sfrutta l’errore di controllo palla di Brosco per attuare una ripartenza in solitaria, in cui insacca la palla in rete spiazzando Plizzari

70′: Sfortunato Amaolo, costretto ad usare l’ultimo slot a causa dell’infortunio di Schirone, che esce in barella. Entra al suo posto Baggi e Amaolo fa entrare anche Gambale per Volpicelli

66′: Due sostituzioni per il Pineto: entrano Lombardi e Della Quercia al posto di Chakir e Amadio

65′: Triplo cambio per Zeman. Entrano Vergani, Moruzzi e Dagasso al posto di Cuppone, Milani e Manu

59′: Primo cambio della partita per il Pineto: entra Telaschi per Borsoi

56′: Punizione del Pineto da posizione defilata che non impensierisce Plizzari. Sulla ripresa, in contropiede, Merola si fa ipnotizzare da Tonti

53′: Fantastico triangolo del Pescara che manda in porta Cangiano. A portiere battuto i difensori del Pineto salvano più volte sulla linea

46′: Ripresa del gioco

FINE PRIMO TEMPO

45′: Un minuto di recupero

34′: Chakir serve Volpicelli in area, il tiro dell’attaccante del Pineto termina al lato del palo destro

32′: Destro di Cuppone debole, para Tonti

30′: Bellissimo palleggio veloce al limite dell’area per il Pineto: la palla arriva a Schirone che, intimorito dall’uscita del portiere, non riesce a centrare la porta

22′: Incredibile occasione per il Pescara: opportunità in contropiede per Cangiano, solo davanti a Tonti. Il portiere la devia con la punta delle dita e la manda sopra la traversa

11′: Occasione del Pescara da parte di Merola. Il tiro a giro dal limite dell’area però passa sopra la traversa

7′: Bel cross del Pineto in area da parte di Chakir ma nessuno dei compagni riesce ad arrivarci

1′: Fischio d’inizio dell’arbitro Zanotti di Rimini

20.40: Il Pineto in questo appuntamento casalingo cercherà di migliorare il suo attuale 12mo posto in classifica del girone B di Serie C. Il Pescara, dal canto suo, proverà a centrare il secondo posto in classifica, attualmente detenuto dal Cesena. Ecco qui le formazioni ufficiali:

PINETO (3-5-2) Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Njambe, Germinario, Amadio, Schirone, Borsoi; Volpicelli, Chakir. All. Amaolo

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; De Marco, Aloi, Manu; Merola, Cuppone, Cangiano. All. Zeman

20.35: Buonasera, tutto è pronto per l’inizio della sfida tra Pineto e Pescara, recupero della 5a giornata del girone B di Serie C