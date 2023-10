Serie C 2023/24: frenano sul pareggio Messina e Casertana, 1-1 al Franco Scoglio

Nessuno riesce ad imporsi, termina in pareggio tra Messina e Casertana. Primo tempo a reti inviolate tra i siciliani e i rossoblù: occasione più eclatante quella procuratasi dagli ospiti al 21esimo. Carretta mette sul secondo palo, Curcio ci prova di testa e prende il legno. Nella ripresa il risultato viene sbloccato al 66esimo dall’autogol messo a segno da Anastasio. Il difensore numero 33 interviene sul crosso basso da sinistra di Ragusa in scivolata, beffando l’incolpevole portiere. Il nuovo pari viene messo a segno poi da Damian, dieci minuti più tardi. Il centrocampista ritrova il pareggio ricevendo bene dalle retrovie, e concludendo in porta dopo un a tu per tu con Fumagalli. Restano in diciassettesima posizione gli uomini di Modica, i campani invece fissano la quattordicesima a quota 8. Termina 1-1 al Franco Scoglio.