Marcia, Francesco Fortunato si migliora nei 10.000: nuovo personale a Campobasso

Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) sorride e ha buoni motivi per farlo a quattro settimane dai Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia, 21 aprile). L’azzurro ha vinto i 10.000 sulla pista di Campobasso in occasione della seconda prova dei Campionati di società e ha messo la firma sul suo nuovo primato personale con il tempo di 38:51.71 (media 3:53 al km). Dopo cinque anni Fortunato torna a migliorarsi: “Sono contento, peccato per la giornata ventosa, con folate molto forti, altrimenti si poteva limare ancora qualcosa – le parole del pugliese di Andria allenato da Riccardo Pisani – Sono stato piuttosto costante, con una prima metà in 19:23 e una seconda parte in 19:28: un ottimo test in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalla 20 km di Podebrady di sabato 6 aprile”.

In Molise raccoglie buone indicazioni anche Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), che si migliora nei 10.000 su pista scendendo sotto i trentanove minuti con 38:57.96. Terza piazza per Andrea Agrusti (Fiamme Gialle, 40:43.72 PB). Più indietro Aldo Andrei (Fiamme Oro, 40:54.36), Diego Giampaolo (Fiamme Gialle, 41:25.25 PB). Al femminile, vittoria per Alexandrina Mihai (Fiamme Oro) con 46:54.01 davanti a Lucia Barbarossa (Amatori Atl. Acquaviva, 48:14.08 PB) e Verdiana Casciotti (Passologico, 48:28.85 PB). Nelle gare juniores, successi per Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva) con 42:37.91 e per Michelle Cantò (Passologico) con il personale di 47:01.48.