Roma: seduta pomeridiana a Trigoria, lunedì la sfida al Kosice

Altro giorno di allenamento per la Roma in vista della ripresa del campionato. Archiviata la mattinata di riposo concessa da Daniele De Rossi, la formazione giallorossa è scesa in campo quest’oggi per una seduta di allenamento pomeridiana. Nella giornata di domani i capitolini voleranno in Slovacchia per la sfida al Kosice: il fischio d’inizio è previsto per le 19.30 nella nuovissima Kosice Football Arena.

Sarà una vera e propria toccata e fuga poiché, al termine della partita, i giallorossi faranno ritorno nella Capitale. Per martedì, invece, il tecnico dovrebbe concedere una giornata intera di riposo ai suoi ragazzi in modo da ricaricare le batterie. La preparazione dovrebbe riprendere regolarmente mercoledì, giorno in cui dovrebbero tornare anche Paulo Dybala, fresco di matrimonio, insieme ai nazionali italiani reduci dall’Europeo in Germania.