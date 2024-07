LIVE – Lazio-Trapani, amichevole 2024 (DIRETTA)

Grande attesa per la seconda amichevole della Lazio in questo precampionato. Ad Auronzo di Cadore, dopo la vittoria per 23-0 contro la rappresentativa locale, i biancocelesti di Marco Baroni sfideranno il Trapani, squadra che nella prossima stagione militerà nel girone C di Serie C. L’asticella si alza e i calciatori laziali sono pronti a dare segnali incoraggianti sul piano tecnico, fisico e del gioco. Tanta curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti. Da Nuno Tavares a Dele Bashiru, passando per Noslin e Tchaouna. Aspettando ovviamente altri colpi: Baroni aspetta due centrocampisti e un esterno. Ma non si escludono altri acquisti in altri reparti.

L’amichevole di oggi darà comunque altre indicazioni su quelle che possono essere le esigenze del club biancoceleste in vista dell’esordio in campionato. Fischio d’inizio alle 18:00 di oggi, giovedì 18 luglio. E il 21 la Lazio tornerà in campo per affrontare la Triestina. Due test importanti nella cornice tradizionale di Auronzo, per vivere le emozioni del precampionato. Quale sarà il risultato? Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio alle 18:00.

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

Lazio-Trapani (diretta dalle 18:00)