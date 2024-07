Lazio-Trapani oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Dopo la vittoria per 23-0 contro l’Auronzo, la Lazio tornerà in campo allo Zandegiacomo per sfidare il Trapani alle 18:00 di giovedì 18 luglio. Tutto pronto per la seconda amichevole del precampionato biancoceleste con gli uomini di Marco Baroni che alzano l’asticella e cercano altre risposte incoraggianti sul piano del gioco e della condizione. C’è tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi contro una squadra che milita nel campionato di Serie C. Occhi puntati su Tchaouna, tra i più brillanti nella prima uscita, ma anche su Dele Bashiru e Noslin, oltre all’ultimo arrivato Nuno Tavares. Senza dimenticare i ‘veterani’ che sono pronti a giocarsi la conferma in un’estate che ha già riservato alcune partenze eccellenti come quelle di Luis Alberto e Ciro Immobile.

Aspettando nuovi colpi dal mercato, però, i tifosi vogliono godersi una bella partita della Lazio contro un avversario ben più impegnativo di quello di pochi giorni fa. Sarà possibile vedere Lazio-Trapani su Dazn e in pay per view sul sito www.sslazio.it. Tutte le amichevoli saranno disponibili con l`abbonamento mensile o annuale GOLD (che prevede anche altri contenuti come allenamenti e le produzioni esclusive di Lazio Style) o con l’acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. Su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, invece le partite verranno trasmesse in differita dalle 22:00 dello stesso giorno. Senza dimenticare la diretta radio prevista su Lazio Style Radio.

DATA: Giovedì 18 luglio

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: DAZN, www.sslazio.it in pay per view; Lazio Style Channel in differita dalle 22:00