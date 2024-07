F1 GP Ungheria, Perez: “Si parla tanto del mio futuro, sono concentrato”

Alla vigilia del Gp di Ungheria all’Hungaroring, per Sergio Perez si avvicinano quelli che secondo gli addetti ai lavori saranno weekend cruciali. Il pilota messicano della Red Bull però si dice tranquillo e afferma che le prossime due gare non contano per il suo futuro all’interno del team: “Non capisco perché si parla così tanto di me e del mio futuro. Non cambierà nulla in questi due fine settimana, anche se vincessi la gara o anche se finissi ultimo. Ho un contratto con la squadra e farò di tutto per farlo valere”, precisa Perez.

“Non posso parlare del mio contratto, ma le prossime due gare sono importanti per me a livello personale. Voglio solo poter andare in vacanza senza stare male e voglio che la mia parte del box possa fare lo stesso, in tutta serenità. A parte questo non direi altro, perché sono totalmente impegnato e concentrato”, conclude.