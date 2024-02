Amadeus: “In questo momento penso solo alla seconda stella dell’Inter sul petto”

Sanremo: Amadeus, in questo momento penso solo a seconda stella Inter Sanremo (Imperia), 11 feb. (LaPresse) –

Il ciclo di Amadeus a Sanremo è giunto al termine dopo 5 anni e anche nella conferenza stampa di chiusura del Festival, il conduttore e direttore artistico dice di non pensare al suo futuro lavorativo, ma solo…all’Inter: “In questo momento il mio unico desiderio è mettere la seconda stella sul petto. Scusate la divagazione calcistica. Ho solo pensieri di tempo libero, di stare con la famiglia e vedere qualche partita in più dell’Inter”, ha dichiarasto davanti ai giornalisti. “Ringrazio pubblicamente l’Inter perchè da quando sono qui, la partita prima o la partita dopo il Festival vince. Ho ringraziato la società che mi ha fatto fare un Sanremo in assoluta serenità”.