Formazioni ufficiali West Ham-Arsenal, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di West Ham-Arsenal, match valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League 2023/2024. S’infiamma la lotta per il titolo e i Gunners vanno a caccia della quarta vittoria di fila per tenere il passo di Liverpool e City. Non vincono da quattro gare invece gli Hammers, che hanno bisogno di tornare a muovere la classifica se vogliono sperare nell’Europa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

WEST HAM: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Álvarez, Souček; Johnson, Ward-Prowse, Kudus; Bowen.

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Martinelli, Trossard.