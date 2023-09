Pagelle Verona-Atalanta 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Verona-Atalanta 0-1, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. Al 13′ è una ripartenza a decidere il match. Lookman e De Roon aprono sulla destra, dove un velo di Holm libera al tiro di Koopmeiners che col diagonale non perdona Montipò. L’olandese ha segnato per il terzo anno consecutivo al Bentegodi. Nel primo tempo però è l’equilibrio a regnare sovrano sia sul possesso palla (50% e 50%), sia sui tiri (1 tiro in porta per ciascuna delle due formazioni). Nella ripresa i ritmi sono più bassi. L’Atalanta gestisce e all’80’ De Ketelaere sbaglia il gol del 2-0 con un colpo di testa da pochi metri. La sostanza non cambia. L’Atalanta torna a vincere in trasferta dopo due sconfitte consecutive.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 6, Hien 6.5, Dawidowicz 5.5; Faraoni 5.5 (57′ Lazovic 6), Hongla 6, Folorunsho 6, Terracciano 6; Ngonge 6 (73′ Henry 6), Duda 5.5 (73′ Saponara 6); Bonazzoli 5 (57′ Suslov 6)

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Henry, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Coppola

Allenatore: Marco Baroni 6

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Toloi 6 (78′ Scalvini sv), Djimsiti 7, Kolasinac 6; Holm 6.5 (45′ Hateboer 6), De Roon 6.5, Ederson 6, Ruggeri 6.5; Koopmeiners 7; Pasalic 6.5 (72′ Miranchuk 6), Lookman 6 (45′ De Ketelaere 6)

A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Zappacosta

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA de L’Aquila) 6

Assistenti: Ciro Carbone (Sez. AIA di Napoli), Alessandro Giallatini (Sez. AIA di Roma 2)

RETI: 13′ Koopmeiners

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ederson, Ngonge, De Roon, Folorunsho, Toloi. Angoli. 4-0. Recupero: 1′ pt, 6′ st.