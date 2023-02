Juventus U23-Vicenza in tv: canale, orario e diretta streaming andata finale Coppa Italia Serie C

Juventus U23-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Bisognerà aspettare il sorteggio per sapere quale compagine giocherà in casa l’andata e quale il ritorno. La gara d’andata però, è prevista per l’1 marzo, mentre il ritorno l’11 aprile. Diretta tv disponibile su Rai Sport, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche all’interno di Dazn.