Highlights Ruud-Rune 6-1 6-2 3-6 6-3, Roland Garros 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 28

Casper Ruud torna in semifinale al Roland Garros. Il norvegese ha battuto Rune in quattro set, 6-1 6-2 3-6 6-3, dopo poco più di due ore di gioco. Vittoria meritata per Ruud, che deve difendere la finale dello scorso anno persa contro Nadal e affronterà in semifinale Zverev che ha battuto Etcheverry in quattro set.