LIVE – Inter-Verona, Coppa Italia Primavera 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Inter-Verona, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Primo match del torneo per i nerazzurri. Il Verona arriva invece dalla netta vittoria per 6-1 in casa contro l’Udinese. Appuntamento alle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

