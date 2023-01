F1, Verstappen: “Nel 2023 mi aspetto Ferrari e Mercedes più vicine”

Manca poco all’inizio della stagione 2023 di F1. Max Verstappen, in un’intervista coi media locali, ha detto: “Se devo parlare della stagione 2022 mi aspettavo che la Ferrari avrebbe combattuto per il titolo. Nel corso della stagione, inoltre, sono abbastanza sicuro che il divario non sia stato poi così grande. Non sono stati molti i weekend in cui, infatti, siamo stati noi quelli dominanti. In genere vincevamo ma senza dominare del tutto. Sono soddisfatto, in generale, in ogni caso della stagione che ha avuto la Red Bull. Soprattutto se la paragono al 2021, che se devo essere sincero, non è stato un anno felice per me. Le lotte avute, infatti, non mi sono piaciute, al contrario di questa stagione, che sotto questo punto di vista, è stata molto meglio”. L’olandese della Red Bull ha concluso parlando delle avversarie: “L’anno prossimo, inoltre, penso saremo tutti più vicini. Sono certo che nel 2023, infatti, la Ferrari e la Mercedes non soffriranno il divario o comunque lo faranno meno, lotteremo e ci ritroveremo sfidarci per vincere il titolo”.