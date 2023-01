Coppa Italia Primavera 2022/2023, l’Inter elimina il Verona con un pirotecnico 5-4, ok anche Atalanta e Torino

L’Inter supera 5-4 l’Hellas Verona dopo i tempi supplementari in uno spettacolare ed emozionante match valevole per la Coppa Italia Primavera 2022/2023 e stacca il pass per i quarti di finale della competizione: decidono la doppietta di Iliev e le reti di Stankovic, Di Maggio ed Andersen. Avanzano anche Atalanta e Torino, che si sbarazzano rispettivamente di Frosinone (1-0) e Cagliari (2-1).

INTER-VERONA 4-3

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita, tanto da trovare la rete del vantaggio dopo appena otto minuti con un preciso colpo di testa di Nikola Iliev su assist di Andersen. I nerazzurri continuano a fare la gara e al 20′ raddoppiano con un gran gol dalla distanza di Aleksandar Stankovic. Neanche un minuto più tardi gli scaligeri accorciano le distanze Denis Cazzadori, che poi al 35′ firma il pareggio con una bella inzuccata. A pochi minuti dall’intervallo Federico Caia trasforma un calcio di rigore e regala il sorpasso ai gialloblù, ma in pieno recupero Iliev sigla la sua personale doppietta, sempre dagli undici metri, ristabilendo l’equilibrio.

Nella ripresa l’Inter torna in campo con il piglio giusto e le sostituzioni effettuate da mister Christian Chivu risultano decisivi: il neo-entrato Luca Di Maggio sfrutta l’assist di Iliev e di testa capitalizza il suo primo pallone toccato, riportando in vantaggio i suoi. Il Verona deve riorganizzare le idee per provare a riacciuffare gli avversari per l’ennesima volta ma, nonostante le forze fresche, non ha la forza di oltrepassare il muro eretto dalla retroguardia meneghina. All’83’ le speranze dei veneti sembrano spegnersi sul palo colpito da Alphadjo Cisse, ma lo stesso attaccante mette a segno un gol allo scadere che porta la contesa ai tempi supplementari. In questa fase ci pensa Silas Andersen in mischia sugli sviluppi di un corner a firmare il 5-4, permettendo all’Inter di qualificarsi ai quarti di finale.

ATALANTA-FROSINONE 1-0

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Le due squadre iniziano mantenendo dei ritmi di gioco molto bassi e concedendosi una lunga fase di studio. I nerazzurri appaino maggiormente brillanti e determinati, tanto da farsi vedere più volte dalle parti di Di Chiara, ma senza mai essere troppo incisivi. Alla mezz’ora ci pensa Mannah Chiwisa a sbloccare la contesa, portando in vantaggio i bergamaschi. La formazione ciociara prova ad accennare una timida reazione, ma si va a riposo sul parziale di 1-0.

Nella seconda frazione di gara l’Atalanta continua a condurre il gioco, lasciando ben pochi spazi alle manovre degli avversari. Il Frosinone, dal suo canto, fa sempre molta fatica ad uscire dalla propria metà campo e, infatti, non riesce a creare particolari occasioni per agguantare il pareggio. La formazione lombarda, dunque, non riscontra troppi problemi nel difendere il risultati e portare a casa la vittoria che vale il pass ai quarti di finale.