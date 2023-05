LIVE – Gubbio-Recanatese, Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Gubbio-Recanatese, match valevole per il primo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine umbra, dopo un avvio devastante, ha pagato dazio ma ora vuole provare a conquistare la promozione in Serie B attraverso i playoff. I marchigiani, dal loro canto, ringraziano la penalizzazione del Siena per essere rientrati nelle prime dieci della classifica e hanno un’occasione unica. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 11 maggio, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

TABELLONE

RISULTATI E MARCATORI

REGOLAMENTO PRIMO TURNO

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

SITO LEGA PRO

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Gubbio-Recanatese (Ore 20:30)

_________________________________________________________________________