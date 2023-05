Playoff Serie C 2022/23: Audace Cerignola e Gubbio strappano il pass, fuori Juve Stabia e Recanatese

L’Audace Cerignola si impone per 3-0 sulla Juve Stabia e conquista il passaggio al secondo turno dei playoff di Serie C. I padroni di casa si sono portati già nella prima frazione su un doppio vantaggio: al 16esimo è grazie all’angolo battuto da Miguel Ange, che Capomaggio riesce a colpire bene di testa il cross e indirizzare verso la porta firmando l’1-0. Allungo poi messo a segno da Tascone al 29esimo, con un rasoterra velenoso. Il sigillo sul match arriva poi al 92esimo con il gol di Achik al 92esimo.

Passaggio di turno anche per il Gubbio che pareggia contro la Recanatese. E’ il 32esimo quando Di Stefano sblocca il risultato per i padroni di casa con un destro ad incrociare, imprendibile per Meli. Nella ripresa arriva il pareggio, è la grandissima punizione battuta da Giampaolo dalla super distanza ad insaccarsi perfettamente in porta. Sul finale gli ospiti restano anche in dieci, per un doppio giallo ai danni di Yabre. Niente da fare per la formazione di Pagliari, termina 1-1 al Pietro Barbetti.