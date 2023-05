Regolamento playoff Serie C 2023 primo turno fase gironi: cosa succede in caso di pareggio

Il regolamento dei playoff di Serie C 2023 per quanto riguarda il primo turno della fase interna ai gironi: ecco cosa succede in caso di pareggio. Si scende finalmente in campo per disputare la post season con l’obiettivo promozione che sarà realizzato soltanto da una delle magnifiche ventotto al via. Cominciano innanzitutto le formazioni che hanno chiuso il girone dalla quinta alla decima posizione (girone A dalla sesta all’undicesima) e si scontrano con accoppiamenti incrociati tra meglio e peggio piazzate, in casa della squadra che ha chiuso più in alto in classifica con incroci quinta-decima, sesta-nona e settima-ottava di ciascun girone.

Le partite si disputano in gara unica in casa della squadra meglio piazzata in regular season, che ha anche il vantaggio di poter avanzare al secondo turno in caso di parità al 90′, dunque qualora dovesse chiudersi nei tempi regolamentari con un pareggio non ci saranno supplementari e/o rigori ma direttamente avanzerà la squadra che giocherà in casa.