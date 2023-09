Beach Volley, Campionato Assoluto 2023: domani a Rimini il via delle finali

Il Campionato Assoluto di Beach Volley “Fonzies” è giunto all’ultimo atto con i Campioni che si decideranno nell’ultima tappa, quella appunto delle Finali, in quel di Rimini. Tra i protagonisti che si daranno battaglia sulla sabbia del Polo Est Village le coppie azzurre Viscovich-Dal Corso, che attualmente guidano la classifica del Campionato, e Marchetto-Windisch. Nel corso della tre giorni tra gli altri sfideranno Adrian Carambula, in coppia con il francese Remi Bassereau, e le coppie Benzi- Bonifazi e Abbiati-Andreatta, campioni in carica.

Nel femminile, invece, la lotta sarà fra Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini, cercheranno di scalzare dal primo posto la coppia Benazzi-Breidenbach, seguita da Frasca- Gradini e Puccinelli- Mattavelli.

Per l’evento, in programma da domani a Rimini, ha parlato anche il vice presidente FIPAV Adriano Bilato: “Siamo arrivati all’atto finale del Campionato Assoluto di beach volley, una manifestazione che anche quest’anno ha fatto registrare un incremento dei numeri e un crescente interesse da parte degli appassionati. Dati che confermano la bontà delle scelte operate dalla Federazione Italiana Pallavolo in sede di programmazione e che ci fanno guardare con fiducia al futuro. È stato un percorso lungo che ha preso il via il 16 giugno ad Albissola Marina e che si è articolato in 9 tappe dislocate in diverse regioni italiane: dalla Liguria all’Abruzzo passando per il Piemonte, la Sicilia, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Campania. Un viaggio appassionante che ha avvicinato tante persone a questa disciplina e che ha visto in campo tantissimi atleti e atlete sfidarsi in match spettacolari. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto delle tante realtà e degli Enti Locali che hanno collaborato con noi e ci hanno supportati e che voglio ringraziare. L’intensa settimana tricolore del beach volley in corso a Bellaria Igea Marina si è aperta con l’assegnazione dei titoli giovanili. Tanti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo. Sono loro la linfa del nostro movimento ed è fondamentale favorire e supportare il loro percorso di crescita. Ora, al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, ci attende un weekend di grande spettacolo con le finali del Campionato Assoluto di beach volley che sicuramente non deluderanno le aspettative degli appassionati e garantiranno uno spettacolo di altissimo livello”.