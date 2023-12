LIVE – Genoa-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo dopo aver vinto un altro scontro diretto con il Napoli campione in carica, vuole continuare la propria serie positiva anche contro il Genoa nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il club piemontese, dunque, tenterà nuovamente di scavalcare l’Inter al comando della classifica. Nella giornata odierna, giovedì 14 dicembre, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

12:18 – “Non sono stanco, la Juventus ha e ha avuto ottimi dirigenti. La base solida per i risultati è la società. Se è strutturata bene, dà forza alla squadra. Sullo Scudetto stiamo facendo un percorso di crescita, dobbiamo migliorare attraverso i risultati. L’obiettivo principale è giocare la Champions”

12:16 – “La quota Scudetto è rimasta invariata, più facile 90 che 86. La quota Champions al momento è 72. Miretti? Si sta allenando bene, sono state scelte tecniche, è importante per noi”

12:14 – “Le partite vanno vinte sul campo, non ce n’è una facile o una difficile. Vincere le partite è molto più difficile e complicato”

12:11 – “Lotta con allenatori giovani? Il fatto che Ancelotti mi abbia messo insieme a lui e a Mourinho è un onore. Ci sono allenatori bravi che faranno carriera, ma noi cerchiamo di difenderci bene indipendentemente da come interpreta il proprio lavoro”

12;08 – “L’Inter è la favorita del campionato, lo ha detto anche Zhang nella cena di Natale. Noi abbiamo un percorso diverso, ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, di cui sono contento. Ma non bisogna accontentarsi e dobbiamo migliorare”

12:06 – “Ad inizio estate era difficile immaginare una classifica del genere. La Juventus ha lavorato molto, siamo diventati una squadra ma non basta ancora perché mancano 4 gare al girone di andata. Dobbiamo restare con i piedi per terra e rimanere in equilibrio. Nel calcio un risultato storto può cambiare la visuale. Bisogna saper gestire anche quei momenti”

12:04 – “Chiellini è un ragazzo intelligente, ha fatto una carriera straordinaria, ora ha finito un pezzo di vita e ne inizia un’altra. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli, sta a lui scegliere e iniziare un nuovo percorso. Bonucci? Credo che sia sua intenzione fare l’allenatore, gli auguro il meglio. Anche lui inizierà un percorso di allenatore, credo voglia fare quello e magari avrà le qualità per farlo. Ma i mestieri sono diversi, non è un’equazione matematica. Ma è stimolante”

12:02 – “Conta l’obiettivo della squadra. Ne mancano quattro alla fine del girone di andata, poi faremo valutazioni. Rabiot sta bene. Tolto Kean, che abbiamo deciso di fermare 3-4 settimane per il problema alla tibia, gli altri sono a disposizione. De Sciglio per il nuovo anno dovrebbe essere riaggregato”

12:00 – Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo essere coscienti della partita che andiamo ad affrontare, il Genoa in casa ha numeri importanti, è aggressiva, gioca un buon calcio. Gilardino sta facendo un ottimo lavoro e ritroveremo tre ragazzi che sono cresciuti qui: Vogliacco, Dragusin e De Winter. Dovremo fare una gara diversa dalle ultime tre”