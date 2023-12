Report Fifa: massimo storico per le commissioni agli agenti nel 2023

Con un report la Fifa ha analizzato la situazione relativa alle commissioni agli agenti. Queste, si legge nell’analisi, nel 2023 hanno raggiunto il loro massimo storico: nell’anno in corso infatti i club hanno pagato 888,1 milioni di dollari in commissioni per gli agenti, l’importo più alto di sempre con un aumento del 42,5% rispetto al 2022. Nella nota si sottolinea anche che, per la prima volta, i club del calcio professionistico femminile hanno speso più di 1 milione di dollari in commissioni per gli agenti. I club inglesi sono stati i primi per spese, con un totale di oltre 280 milioni di dollari.