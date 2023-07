LIVE – Frosinone-Salernitana, amichevole estiva 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Frosinone-Salernitana, amichevole estiva del precampionato 2023. Sfida da aperitivo per la prossima Serie A, che vede due squadre che stanno per affrontarsi nei prossimi mesi anche in campionato. Una gara che servirà anche ai tecnici Di Francesco e Paulo Sousa per capire il livello di preparazione del proprio gruppo. Appuntamento alle ore 18:00 di sabato 29 luglio.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Frosinone-Salernitana (Ore 18:00)