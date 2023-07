Real Madrid, Arda Guler si ferma: lesione del menisco interno

Il Real Madrid perde il nuovo acquisto Arda Guler. Il talento turco, fa sapere il club “ha riportato una lesione al menisco interno del ginocchio destro. Il giocatore tornerà a Madrid nelle prossime ore per sottoporsi a un trattamento specifico”. Inizia quindi male la stagione del talento turco, scippato dai blancos al Barcellona. Guler, classe 2005, si è messo in luce nelle ultime stagioni con la maglia del Fenerbahce e nella tournée statunitense con il Real, aveva sfoggiato personalità e qualità in allenamento, ricevendo a più riprese i complimenti di Carlo Ancelotti.