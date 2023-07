F1 Sprint Race Belgio 2023, Vasseur: “Importante aver fatto più punti di Aston Martin e Mercedes”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race del Belgio 2023 di F1, chiusa da Sainz e Leclerc rispettivamente al 4° e 5° posto: “Purtroppo abbiamo perso delle posizioni per il traffico ai box e non siamo riusciti a recuperare in pista. Tuttavia abbiamo fatto più punti di Mercedes e Aston Martin e questo è importante. Ora concentriamoci sulla gara. Verstappen? Non voglio pensare a lui ma a noi, cercando di fare il miglior lavoro possibile“.

Vasseur ha proseguito: “Raccogliere dati non è facile perché le condizioni cambiano parecchio. Domani si dovrebbe correre in condizioni di asciutto, ma vedremo. In questi giorni abbiamo avuto un buon passo, dovremo focalizzarci sulla nostra strategia per fare un lavoro adeguato e ottenere il più possibile“.