LIVE – Foggia-Taranto, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Attesa finita per il match tra Foggia e Taranto. Un derby pugliese del girone C di Serie C che però sarà giocato a porte chiuse per motivi di ordine e sicurezza pubblica così come indicato dal Questore di Foggia. Fischio d’inizio alle 16:15 di sabato 6 gennaio 2024. In palio tre punti fondamentali. Il Taranto è quinto e vuole alimentare le ambizioni d’alta classifica. Proprio come un Foggia che cerca l’aggancio alle prime dieci posizioni. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE VEDERE LA GARA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Foggia-Taranto (ore 16:15)