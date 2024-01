Tour de Ski 2024, 15km maschile Val di Fiemme: vince Valnes davanti a Poromaa, forfait per Pellegrino

Erik Valnes vince la 15km mass start in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski maschile 2024. Il norvegese si rende protagonista di una fantastica volata, in cui ha la meglio sullo svedese Poromaa e sullo svizzero Faehndirch. Quarto posto il norvegese Golberg, davanti a Moch e Amundsen. Chiudono la top ten Halfvarsson, settimo, Lapalus, ottavo, Boudin, nono, e Nynget. Discorso italiani, forfait prima del via per Pellegrino, a causa di qualche problema di stomaco prima della gara. Il miglior degli azzurri è Salvadori, 16°. Gli altri, Barp, 19°, Daprà, 26°, Noeckler, 36°, e Ventura, 43°.