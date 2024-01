Frosinone-Monza, Soulè generoso ma sfortunato: l’autogol scatena i social (TWEET)

Notte fonda per un Frosinone che non può certo dirsi fortunato. La squadra ciociara, prima di accorciare le distanze, si è ritrovata sotto 3-0 a causa di un autogol di Matias Soulè, che nel tentativo di intercettare un passaggio in scivolata, ha battuto Turati con una deviazione che si è rivelata letale. Un autogol sfortunato, ma anche piuttosto curioso, che ha scatenato gli utenti sui social e in particolare su Twitter, ora X. C’è chi pensa al fantacalcio, pesantemente condizionato dall’autorete di una delle sorprese di questo inizio di stagione. E chi inevitabilmente fa il paragone con Carboni, autore di un assist e un gol: “Ha mostrato a Soulè cos’è un Diez”.

Soule having an absolute disasterclass ffs feel bad for him — Bd@irB@ll (@Bd_irB_ll) January 6, 2024

Soulè continua a segnare, stavolta nella porta sbagliata con un autogol di pregevole fattura.#FrosinoneMonza — Giuseppe (quello di prima, ti ricordi?) (@OpenGDB) January 6, 2024

L’autorete di Soule’ ha appena ucciso il mio fantacalcio ma ti voglio sempre bene @mati_soule 💎 — Dr.hellno (@DHellno) January 6, 2024

Autogol si soule al Fanta è l'emblema perfetto di questa settimana. — ⚽FcStyles96⚽🏆🇮🇹 (@CarmeloCavani96) January 6, 2024