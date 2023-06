LIVE – Foggia-Lecco, finale andata Palyoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Foggia-Lecco, match dello stadio Zaccheria valevole per la finale di andata della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa guidati da Delio Rossi, dopo aver eliminato il Pescara ai calci di rigore, voglio completare un vero e proprio capolavoro. I ragazzi di Foschi, dal loro canto, si sono resi protagonisti di un percorso spettacolare e non vogliono smettere di sognare la promozione in Serie B. Calcio d’inizio alle ore 21:30 di martedì 13 giugno, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

DOVE VEDERE LA PARTITA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Foggia-Lecco Ore 21:30

_________________________________________________________________________