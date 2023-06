Sport in tv martedì 13 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 13 giugno 2023. L’ultimo verdetto che il calcio italiano deve regalare è la quarta squadra promossa dalla C alla B. Il piatto forte del giorno, dunque, non può che essere la finale d’andata dei playoff tra Foggia e Lecco, con lo Zaccheria pronto a trascinare i propri beniamini. Spazio anche al tennis, con i torneo di ‘s-Hertogenbosch, Stoccarda e Nottingham che proseguono. In programma anche la terza tappa del Giro di Svizzera. Di seguito il programma completo.