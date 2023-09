LIVE – Crotone-Sorrento 1-0, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Crotone-Sorrento, match valido per la quinta giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Ezio Scida che ospita la sfida tra due squadre certo deluse. Appena quattro punti per gli ambiziosi calabresi, solo uno addirittura per i campani. Serve dunque tornare alla vittoria e portare a casa l’intera posta. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 24 settembre.

Crotone-Sorrento 1-0 (24′ Gomez)

58′ – SORRENTO IN DIECI!! ESPULSO PER SOMMA DI AMMONIZIONI PANELLI!

47′ – Incredibile gol divorato da D’Ursi. L’esterno viene servito da Gomez e a tu e tu spara fuori.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

40′ – Vitale fa il panico sulla fascia e serve Ravasio che dal limite non inquadra la porta.

38′ – Pericoloso anche il Sorrento. Scala appoggia per Loreto, che crossa in area. Nessuno si fa trovare pronto in area però.

28′ – Ci prova Tribuzzi da fuori. Palla distante dalla porta.

24′ – GOLLLLLL DEL CROTONE!!!! Gli squali si portano avanti con Gomez!!

1′ – Si parte.