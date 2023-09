Serie C 2023/24: l’Atalanta U23 torna alla vittoria, 2-0 sulla Pro Vercelli

L’Atalanta U23 si impone per 2-0 contro la Pro Vercelli nella quinta giornata del Girone A di Serie C 2023/24. I nerazzurri pongono subito in discesa il match e al quarto minuto di gioco sbloccano il risultato: è Bernasconi ad andare a segno con un diagonale mancino imprendibile per il portiere avversario. La prima frazione prosegue con ritmi alti e diverse ammonizioni, è sul finale che arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con il calcio di punizione battuto da Mallamo dalla sinistra. Reti inviolate nella ripresa, nonostante i diversi cambi e i vari tentativi a rete.