LIVE – Cremonese-Parma, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 18:30 di domenica 1 ottobre , match dell’ottava giornata di Serie B 2023/2024. Un big match a tutti gli effetti. La squadra di Pecchia – con tanto di partenza record per la storia dei crociati – non vuole fermarsi e spera di consolidare il primato in classifica. La formazione grigiorossa è un’avversaria di livello, che con Stroppa ha fatto il salto di qualità. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

DOVE VEDERE LA PARTITA

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH