Atalanta-Juventus 0-0, Allegri: “Soddisfatto del punto fatto. Classifica? Pensiamo a stare attaccati”

“Sono soddisfatto della prestazione e del punto fatto, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo verticalizzare di più ma i ragazzi sono stati bravi. Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell’uno contro uno, dovevamo stare più attenti ma sono momenti di crescita. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby e mantenersi lì in classifica”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio in casa dell’Atalanta: “Nel primo tempo potevamo essere più precisi ma i ragazzi si sono compattati Gli ultimi 20 minuti del primo tempo bene, non eravamo troppi convinti nell’andare a fare gol. Szczesny? Ha fatto una parata straordinaria. E’ tra i primi in Europa, capitano delle serate storte come contro il Sassuolo ma lì non abbiamo perso per quell’errore. Il derby? Dobbiamo solo pensare a giocare. L’importante è rimanere attaccati”.