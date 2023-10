Serie C 2023/24: il Benevento vince in rimonta, 3-2 sul Crotone. Anche il Foggia vince sul finale

Sesta giornata di Serie C 2023/24. Rimonta del Benevento al Vigorito, termina 3-2 contro il Crotone. La aprono gli ospiti al 27esimo minuto della prima frazione di gioco: è D’Ursi a sbloccarla ricevendo bene un assist di Petriccione, è poi Vitale a raddoppiare al 57esimo con un perfetto mancino a giro che va a spiazzare Paleari. Basta poco però ai padroni di casa per rimontare il match, qualche minuto dopo il raddoppio, è Simonetti a riaprila con un colpo di testa decisivo. E’ poi Pastina, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, a firmare il nuovo pareggio di giallorossi. Beffati gli ospiti sul finale, un calo d’intensità, permette alla formazione di Andreoletti di portare a casa la vittoria con la seconda marcatura firmata da Simonetti.

Incredibile rimonta anche per il Foggia contro la Turris. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono gli ospiti a sbloccare il risultato con Scaccabarozzi al 70esimo, è poi Embalo solo cinque minuti più tardi a firmare il nuovo pareggio. All’82esimo, la rete della definiva vittoria per i rossoneri: Salines mette a segno un gol che vale per la terza vittoria stagionale.

Di misura invece la Juve Stabia contro il Monopoli. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono i padroni di casa a firmare la vittoria, quarta stagionale, grazie alla rete insaccata da Romeo al 71esimo. Vespe che mantengono così la vetta della classifica con 14 punti, ospiti che invece cedono ancora e stallano in diciottesima posizione con soli 3 punti.