LIVE – Cesena-Spal, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

di Olivia Carbone 15

Alle 20:45 di mercoledì 27 settembre Cesena e Spal scenderanno in campo nel match di recupero della seconda giornata di campionato. Tre vittorie consecutive per Corazza e compagni che inseguono altre conferme sul piano del gioco e della classifica. Anche la Spal, dopo la vittoria sulla Juventus, non vuole fermarsi. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Cesena-Spal (ore 20:45)