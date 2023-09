Pagelle Napoli-Udinese 4-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Napoli-Udinese 4-1, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. Al ‘Maradona’ Rudi Garcia schiera titolare Osimhen dopo giorni di polemiche tra il nervosismo per il cambio a Bologna e il malumore per un TikTok del club giudicato offensivo. Nel primo tempo però la formazione partenopea crea e segna. Al 19′ Ebosele tocca duro Kvaratskhelia in area. L’arbitro Manganiello fa cenno di giocare, ma il Var lo richiama e al monitor assegna il penalty. Tutti aspettano Osimhen, ma dagli undici metri si presenta Zielinski che non sbaglia. Al 39′ però Osimhen si sblocca. Politano lo pesca in posizione regolare e lui a tu per tu con Silvestri non sbaglia. Nella ripresa l’Udinese fatica a reagire. E la caccia al gol perduto di Kvaratskhelia procede con la sfortuna: il georgiano colpisce due pali. Ma al 74′ ritrova il gol con una magia: ruba palla, salta con un tocco morbido Silvestri e appoggia in rete. Magia chiama magia e Samardzic accorcia le distanze dopo un’azione individuale in area. Ma pochi secondi dopo Kvara firma l’assist per il poker targato Simeone.

HIGHLIGHTS

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Ostigard 6.5, Natan 6, Mario Rui 6; Anguissa 6.5 (83′ Raspadori sv), Lobotka 6.5, Zielinski 7 (71′ Cajuste 6); Politano 7 (63′ Lindstrom 6), Osimhen 7 (63′ Simeone 7), Kvaratskhelia 8 (83′ Elmas sv).

In panchina: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera,Zerbin, Aviano , Zanoli, Gaetano.

All. Garcia 7

Udinese (3-5-2): Silvestri 5; Perez 5, Bijol 5.5, Kristensen 5; Ebosele 4.5 (58′ Ferreira 5.5), Payero 6, Walace 6 (58′ Samardzic 7), Lovric 6 (72′ Pereyra sv), Kamara 5.5 (72′ Zemura sv); Thauvin 5 (58′ Success 5), Lucca 5.

In panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi.

All. Sottil

Arbitro: Manganiello 6

RETI: 19′ rig. Zielinski, 39′ Osimhen, 74′ Kvaratskhelia, 81′ Samardzic, 81′ Simeone.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Perez. Angoli. 8-4. Recupero: 3′ pt, 3′ st.