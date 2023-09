LIVE – Parma-Bari 2-1, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Parma-Bari, match del Tardini valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra padrona di casa, dopo il pareggio per 1-1 arrivato con la Sampdoria, vuole continuare a tenere la testa del campionato, provando a ritornare a fare 3 punti. Gli uomini di Michele Mignani, dal loro canto, sono reduci da ben 4 pareggi consecutivi, ed hanno certamente intenzione di tornare alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì settembre alle ore 20:30. Chi vincerà?

Parma-Bari 2-1 (14′ Partipilo, 47′ Nasti, 84′ Benedyczak )

95′ – Finisce qui. Il Parma vince.

90′ – Vicari vicinissimo al gol del pareggio con un colpo di testa che va al lato.

84′ – GOOOOL DEL PARMA!!!! Benedyczak in area sul secondo palo si fa trovare pronto!!!

69′ – Parma pericoloso con il nuovo entrato Bernabè. Il fantasista calcia in porta, Brenno in qualche modo respinge.

61′ – E’ sempre Nasti di testa! Chicizola questa volta è attento e blocca.

53′ – Ancora Bari pericoloso. Questa volta Nasti non riesce a colpire di testa su cross invitante.

47′ – PAREGGIO DEL BARI!!!!!! Erroraccio di Chicizola che calcia su Aramu, Nasti è lesto a raccogliere e a mettere in rete!!

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo. Parma avanti.

45′ – Tre i minuti di recupero.

35′ – Sohm di punizione va vicinissimo al sette. Palla alta di poco.

30′ – Bellissimo scambio fra Aramu e Nasti. Il primo cerca di concludere in rete, ma è ancora bravo Chicizola a respingere.

20′ – Nasti di testa svetta in mezzo alla difesa del Parma! Blocca Chicizola

14′ – GOOOOL DEL PARMA!!!!!! Il classico gol dell’ex che da fuori fa partire il destro che si insacca alle spalle di Brenno!!!

12′ – Colak da fuori tenta il colpo. Brenno in due tempi blocca.

2′ – Annullato il gol al Parma!! Conclusione di Partipilo che Brenno respinge. Colak mette in rete, ma è in fuorigioco.

1′ – Inizia il match.

20:27 Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo.