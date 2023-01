MOVIOLA – Spezia-Roma, Bourabia su Smalling: niente secondo giallo, graziato da Sozza

Episodio da moviola in Spezia-Roma con il cartellino giallo negato a Bourabia e sarebbe stato il secondo oggi. Il centrocampista nordafricano, già ammonito, travolge con imprudenza Smalling ma l’arbitro Sozza decide di non estrarre il secondo giallo per le proteste furibonde dei giallorossi, in particolare di Mourinho e del suo collaboratore Sacramento, che viene anche ammonito. Il Var, lo ricordiamo, in queste situazioni non può intervenire.