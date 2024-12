Charles De Ketelaere con il gol dell’ex in Atalanta-Milan ha trovato la quindicesima rete dell’anno solare, un numero impreziosito dai 16 assist serviti nel corso degli ultimi mesi. Come riporta Opta, l’attaccante belga – ceduto nella scorsa stagione dai rossoneri alla Dea – è solo uno dei tre giocatori ad avere segnato almeno 15 gol e fornito almeno 15 assist (15G+16A) nel 2024 nei cinque maggiori tornei europei in tutte le competizioni. Con lui anche due star della Premier League: Mohamed Salah (24G+18A) e Cole Palmer (26G+15A).