Snowboard, slalom parallelo Bansko 2023: trionfo di Maurizio Bormolini, tra le donne vince Zogg

Grande vittoria per l’azzurro Maurizio Bormolini, nel corso dello slalom parallelo di snowboard di Coppa del Mondo 2022/23. A Bansko l’azzurro ha battuto in finale l’austriaco Arivd Auner, precedendolo di oltre 10 secondi all’arrivo. Questa tutta la sua emozione dopo la gara: “Sono stracontento e motivato. Una stagione che è iniziata bene per me, subito dalle prime gare, con la prima vittoria a Bad Gastein e la seconda oggi. Spero sia un punto di ripartenza e spero di continuare così per le prossime gare. Arrivo motivato in vista del grande evento dei Mondiali. A Blue Mountain affronteremo ora due giganti: la pista è bella , la ricordo bene perché ci abbiamo già gareggiato, voglio far bene anche in quella disciplina perchè so di poter far bene anche lì”.

Terza posizione poi per il tedesco Baumeister, vittorioso sul bulgaro Yankov durante la Small Final. Tra gli altri azzurri, eliminazione ai quarti di finale Daniele Bagozza ed Edwin Coratti, mentre agli ottavi Marc Hofer e Aaron March.

Tra le donne successo della svizzera Julie Zogg, vittoriosa in finale contro l’austriaca Daniela Ulbing. Terzo posto per l’altra svizzera Patrizia Kummer, che ha preceduto al traguardo la giapponese Tsubaki Miki. Tra le azzurre eliminazione ai quarti per Lucia Dalmasso, mentre agli ottavi per Nadya Ochner.