LIVE – Catania-Crotone 0-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 19:45 di venerdì 1 settembre il Catania sfiderà in casa il Crotone. Si apre con un big match il girone C di Serie C 2023/2024 con due squadre che sognano subito uno scatto in classifica. La promozione è un obiettivo, ma bisognerà partire bene per guadagnare autostima e certezze sul piano del gioco. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Catania-Crotone 0-1 (65′ Tribuzzi)

FINISCE LA PARTITA

93′- Clamorosa occasione per Curado che non riesce ad insaccare in porta, di testa, a due passi

90′- Cinque minuti di recupero

81- Giallo per Mazzotta

72′- Ennesima traversa presa dal Catania: questa volta è Chirico a prenderla su calcio di punizione

65′- GOOL CROTONE!!! Tribuzzi la sblocca con un colpo di testa decisivo sul secondo palo: 0-1

63′- Grande occasione del Catania, Di Carmine conclude in porta, D’Alterio effettua un’incredibile parata: l’arbitro comunque segnala fuorigioco

55′- Marsura parte in contropiede e ci prova col Mancino, chiude D’Alterio sul primo palo

51′- Ci prova il Crotone con la conclusione di D’Ursi, pallone alto sulla traversa

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero

40′- Ci prova ancora il Catania, spingendo e procurandosi diversi calci d’angolo

33′- Giallo per Felippe

31′- Grandissima azione dei rossazzurri, cambio gioco di Chirico e contropiede: arriva alla grande conclusione col mancino Zammarini che prende un altro palo

25′- Catania più propositivo in questo inizio di match, ospiti che provano a reagire

16′- Incredibile occasione del Catania con il palo interno preso da Rapisarda: incredibile la palla che esce dalla porta

7′- Ci prova Chirico dalla distanza, pallone alto sulla traversa

1′- Inizia il match

ORE 19:40 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Catania-Crotone. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.