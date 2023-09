Serie C 2023/24: Catania sconfitto all’esordio, il Crotone si impone 1-0 al Massimino

Esordio con rammarico al Massimino: il Catania cede di misura al Crotone nella prima giornata di Serie C. Neopromossa, ma non sul campo, la formazione di Luca Tabbiani si è distinta per occasioni e qualità di gioco: due le grandissime chance sprecate già nella prima frazione. E’ il sedicesimo minuto quando Rapisarda tenta una conclusione verso la porta, il palo interno però vieta il vantaggio. Poi, una grandissima chance in contropiede al 31esimo, è Zammarini ad andare al tiro: mancino potente ma ancora sul palo, termina a reti inviolate il primo tempo. Ripresa caratterizzata da un cambio registro da parte degli ospiti che provano, e riescono a reagire. Il vantaggio dei rossoblù arriva infatti al 65esimo: è Tribuzzi a sbloccare il risultato con un colpo di testa perfetto sul secondo palo. Sul finale i rossazzurri continuano a muovere le redini del match: un calcio di punizione da ottima posizione non viene sfruttato al meglio da Chirico che calcia forte ma sulla traversa. Un Catania sfortunato e poco preciso si arrende in un Massimino sold out: gli etnei ne escono sconfitti all’esordio.