Inter Miami: 785 dollari per vedere una partita di Messi

La Messi mania non ha limiti e continua a far volare il prezzo dei biglietti verso nuovi record per una partita di Major League Soccer, l’equivalente della serie A in Usa. Secondo la Cnn, il ticket piu’ economico per vedere domenica prossima la Pulce nel march tra Inter Miami e Los Angeles FC e’ di 785 dollari. Apple ha reso noto che sono aumentati gli abbonamenti al suo pacchetto di calcio mentre la Adidas ha dichiarato che la domanda per la maglietta del campione è senza precedenti e c’è una lista di attesa fino ad ottobre.