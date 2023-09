LIVE – Casertana-Benevento, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Casertana-Benevento, match valido per la terza giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C partita infuocata allo stadio Alberto Pinto, teatro di un derby che ci si attende come emozionante. I padroni di casa, ripescati, esordiscono qui nel campionato, gli ospiti invece sono reduci da una vittoria e una sconfitta. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 17 settembre.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Casertana-Benevento ore 20.45